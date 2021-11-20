Гандболистки "Виктории-Берестья" победили "Бриксен" в Еврокубке

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" победно стартовали в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 1/16 финала подопечные Василия Козара обыграли в гостях итальянский "Бриксен" с результатом 35:33. К перерыву белорусские гандболистки создали запас в два гола - 17:15 и во второй половине встречи сохранили его. Самой результативной в составе брестчанок стала Татьяна Петручик, забросившая 9 мячей, на два гола меньше в активе Анны Бардиян, Дарья Свидунович 6 раз поразила ворота соперниц. Сегодня команды встретятся вновь на площадке итальянской команды.

Результаты других стартовых матчей 1/16 финала женского Еврокубка: "Бекамент" (Сербия) - "Салерно" (Италия) - 29:29, "Наиса" (Сербия) - "Дюделанж" (Люксембург) - 25:22, "Панорама" (Греция) - "Вестманнаэйяр" (Исландия) - 20:26, "Вестфрисланд" (Нидерланды) - "Маккаби" (Израиль) - 24:26. Шведский "Кристианстад" уже вышел в следующий раунд, дважды победив турецкий клуб "Енимахалле" - 28:23 и 35:21.-0-