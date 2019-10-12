Гандболисты БГК имени Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 13 октября 2019
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:40 Два человека получили ранения при стрельбе на свадьбе в США В мире
00:02 Сборная Норвегии в добавленное время ушла от поражения в игре с Испанией Спорт
12.10.19
12.10.19 23:59 В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница В мире
12.10.19 23:42 Минские областные "Дожинки-2019" 12 октября прошли в Борисове Регионы
12.10.19 23:15 Волейболистки челябинского "Динамо-Метара" проиграли на старте российской суперлиги Спорт
12.10.19 22:45 ФОТОФАКТ: В Гомеле прошло областное закрытие мотосезона - 2019 Регионы
12.10.19 22:02 "Ливерпуль" победил "Глазго Рейнджерс" в благотворительном матче Спорт
12.10.19 21:46 Белорусская дзюдоистка Алеся Млечко стала 5-й на международном турнире в Таллине Спорт
12.10.19 21:41 Футболистки "Минска" обыграли "Ислочь-РГУОР" в финале Кубка Беларуси Спорт
12.10.19 21:26 Гандболисты БГК имени Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ Спорт
12.10.19 20:51 В Италии сделали первую в Европе операцию по пересадке сразу четырех органов В мире
12.10.19 20:14 Хоккеисты "Немана" разгромно обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
12.10.19 20:02 Французские заводы Renault сокращают выпуск автомобилей В мире
12.10.19 19:54 Белорусский пловец Никита Цмыг занял 6-е место на этапе КМ в Германии на дистанции 50 м на спине Спорт
12.10.19 19:31 Баскетболистки "Цмокі-Мінск" одержали вторую кряду победу в EWBL Спорт
12.10.19 19:15 Стрельба произошла в ночном клубе Нью-Йорка – четыре человека погибли В мире
12.10.19 18:30 ФОТОФАКТ: Гомельчан пригласили проверить свои знания по химии на "Открытой лабораторной" Регионы
12.10.19 17:45 Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции В мире
12.10.19 17:37 ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по картингу прошел на "Боровой" Спорт
12.10.19 17:10 Юниорская сборная Беларуси cо счетом 2:9 проиграла команде Германии в отборочном раунде ЧЕ-2020 Спорт
12.10.19 17:01 В Японии из-за тайфуна "Хагибис" уже погибли двое и пострадали 70 человек В мире
12.10.19 16:59 Медики оказали помощь пятерым пострадавшим при опрокидывании палатки у "Борисов-Арены" Происшествия
12.10.19 16:57 ФОТОФАКТ: Начало сезона загонной охоты в Гродненском районе Регионы
12.10.19 16:32 Ветер опрокинул палатку возле "Борисов-Арены": три человека попали в больницу Происшествия
12.10.19 16:16 В Кобринском районе опрокинулась легковушка: два человека погибли Происшествия
12.10.19 15:56 Непродуманного строительства и стихийных решений в ЖКХ быть не должно - Сивак Регионы
12.10.19 15:51 Семья Николаевых из Могилева стала обладателем звания "Семья года" Общество
12.10.19 15:12 В Сморгонском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста Происшествия
12.10.19 15:09 Герасимов вышел во 2-й круг квалификации Кубка Кремля, Ивашко и Говорцова не смогли преодолеть стартовый раунд Спорт
12.10.19 14:59 Следователи устанавливают обстоятельства смерти жительницы Волковыска Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
12 октября 2019, 21:26

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК имени Мешкова со счетом 33:31 обыграли  запорожский "Мотор" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эта виктория стала для брестчан первой на турнире. Игра проходила в упорном ключе. После первого тайма украинская команда вела в счете 19:16. Однако после перерыва ситуация изменилась. Игроки БГК смело шли вперед, стараясь бережно реализовывать свои моменты. В концовке они добились преимущества, которое старались удерживать до финального свистка. Тренерский штаб "Мотора" несколько раз брал тайм-ауты, выпускал полевых игроков вместо вратаря, но тщетно. Свое веское слово сказал французский универсал БГК Вильям Акамбре, забросивший несколько очень важных мячей.

Турнирное положение в Группе В, где играют брестчане теперь таково: "Киль" (Германия) — 7 очков (4 матча), "Монпелье" (Франция)— 6 (4), "Вардар"(Северная Македония) — 6 (4), "Порту"(Португалия) — 4 (3)," Виве" (Польша) — 3 (4), "Веспрем"(Венгрия) — 2 (3), БГК (Беларусь)— 2 (4), "Мотор" (Украина) — 0 (4).

Фото Вадима Якубёнка

Теги
гандбол Лига чемпионов
Новости рубрики Спорт
Сборная Норвегии в добавленное время ушла от поражения в игре с Испанией
Фото из архива Волейболистки челябинского "Динамо-Метара" проиграли на старте российской суперлиги
"Ливерпуль" победил "Глазго Рейнджерс" в благотворительном матче
Белорусская дзюдоистка Алеся Млечко стала 5-й на международном турнире в Таллине
Фото из архива Футболистки "Минска" обыграли "Ислочь-РГУОР" в финале Кубка Беларуси
Хоккеисты "Немана" разгромно обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
В Беларуси в 2019 году каждая четвертая тонна зерновых пришлась на Минскую область
Свыше 2,5 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
В Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяется более Br2 млрд - Костевич
Топ-новости
Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса Беларуси будет разработан до 5 ноября
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Семья Николаевых из Могилева стала обладателем звания "Семья года"
Создан оргкомитет по подготовке белорусских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио
Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске
Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября
Екатерина Ковалева завоевала бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Улан-Удэ
РЕПОРТАЖ: Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по картингу прошел на "Боровой"
ФОТОФАКТ: Более 2000 саженцев быстрорастущих деревьев посадили возле СЭЗ "Могилев"
Белорусские дорожники подписали в Украине крупнейший контракт на строительство трассы
Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне
Cборная Беларуси сыграла вничью с норвежцами в квалификации молодежного ЧЕ-2021
Портал "Мой город" обновился и получил новое название
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.