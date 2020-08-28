Гандболисты "Гомеля" победили "Машеку" в чемпионате Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Гомеля" успешно стартовали в новом чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане в упорной борьбе обыграли в Могилеве бронзового призера прошлого чемпионата - местный клуб "Машека" с перевесом в два мяча - 26:24. После первого тайма хозяева выигрывали 16:14, но затем гости сумели переломить ход игры и в итоге добились первой победы в новом первенстве. Самым результативным в составе победителей оказался Сергей Островский, забросивший 7 мячей, у проигравших на один гол меньше в активе Павла Дуды.

На прошлой неделе в Пинске гандболисты "Гомеля" в матче за третье место розыгрыша Кубка страны также оказались сильнее могилевчан - 32:31.

В стартовом поединке 29-го национального первенства вице-чемпионы гандболисты минского СКА не смогли одолеть на своей площадке гродненский "Кронон", сыграв вничью - 30:30.

Действующий чемпион страны "Мешков Брест" 30 августа сыграет у себя дома с командой РГУОР-сборная-2002, а в Минске состоится столичное дерби, в котором БГУФК-СКА будет соперничать с клубом "Витязь-Леон".

По ходу сезона команды проведут четырехкруговой турнир - по два матча дома и в гостях. Больше всех чемпионских титулов у брестчан, которые 12 раз становились лучшими. Десять раз золото завоевывал столичный СКА, пять - минское "Динамо", один раз чемпионом был столичный "Аркатрон".

Женский чемпионат Беларуси стартует в начале сентября.-0-