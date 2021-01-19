Гандболисты Исландии одержали вторую победу на чемпионате мира в Египте

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исландские гандболисты одержали вторую викторию на предварительном этапе чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче группы F исландцы переиграли аутсайдеров марокканцев со счетом 31:23. Ранее команда Португалии была сильнее алжирцев - 26:19. Итоговое положение: Португалия - 6, Исландия - 4, Алжир - 2, Марокко - 0.
На финише турнира в квартете Е норвежцы выиграли у австрийцев с результатом 38:29. До этого сборная Франции одолела швейцарцев - 25:24. Итоговое положение: Франция - 6, Норвегия - 4, Швейцария - 2, Австрия - 0.
В заключительных матчах группы G гандболисты Северной Македонии взяли верх над чилийцами - 32:29, а сборная Швеции переиграла команду Египта - 24:23. Итоговое положение: Швеция - 6, Египет - 4, Северная Македония - 2, Чили - 0.
Гандболисты сборной Беларуси завершили выступление в предварительной группе Н поражением от словенцев - 25:29. В первом туре подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили команду Республики Корея (32:24). Итоговое положение: Россия - 5, Словения - 4, Беларусь - 2, Республика Корея - 0.
Таким образом, во второй этап белорусы вышли лишь с одним зачетным баллом, у россиян три очка, у словенцев два. Соперниками этих команд будут сборные Швеции (4 очка), Египта (2) и Северной Македонии (0).
В остальных предварительных квартетах матчи третьего тура состоятся сегодня вечером:
А - Германия - Венгрия. Игра Кабо-Верде - Уругвай не состоится из-за того, что африканская команда снялась с турнира в связи с коронавирусными проблемами. Уругвайцам присуждена техническая победа. Положение команд: Германия - 4, Венгрия - 4, Уругвай - 2, Кабо-Верде - 0;
В - Испания - Тунис, Польша - Бразилия. Положение команд: Испания - 3, Польша - 2, Бразилия - 2, Тунис - 1;
С - Хорватия - Катар, Ангола - Япония. Положение команд: Катар - 4, Хорватия - 3, Япония - 1, Ангола - 0;
D - Бахрейн - ДР Конго, Дания - Аргентина. Положение команд: Дания - 4, Аргентина - 4, ДР Конго - 0, Бахрейн - 0.
После завершения первого раунда по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на четыре шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-