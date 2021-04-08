Гандболисты "Кельце" не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского "Кельце" не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого выигрыша у французского "Нанта" с минимальным перевесом (25:24) чемпионы Польши на своей арене проиграли с разницей в три мяча - 31:34 и завершили выступление. Белорусский легионер "Кельце" Владислав Кулеш забросил 6 мячей, Артем Королек отличился 4 раза.

Сегодня чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" примут в ответном матче 1/8 финала запорожский "Мотор", в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. В первой встрече чемпионы Украины обыграли брестчан в Запорожье со счетом 32:30. Победитель этого противостояния в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с испанской "Барселоной".

Также сегодня венгерский "Веспрем" примет северомакедонский "Вардар", а французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с гостями из словенского "Целе". В первых матчах "Веспрем" выиграл в Скопье с результатом 41:27, а парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.

Ранее в четвертьфинал вышли немецкие "Киль" и "Фленсбург", а также датский "Ольборг".-0-