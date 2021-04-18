Гандболисты клуба "Мешков Брест" в 13-й раз стали чемпионами Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" за три тура до окончания 29-го чемпионата обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня брестчане разгромили на выезде своего главного конкурента минский СКА со счетом 41:34 (25:16). Хозяева сражались на равных лишь в стартовые 20 мин, а потом гости заиграли в полную силу и в итоге не оставили армейцам никаких шансов на успех. Это 21-я виктория мешковцев в 21-м проведенном поединке нынешнего первенства. Для брестского клуба это восьмой подряд и 13-й чемпионский титул за всю историю. Решив задачу в национальном первенстве, подопечные Рауля Алонсо будут усиленно готовиться к четвертьфинальным встречам Лиги чемпионов с "Барселоной". Первая игра состоится 12 мая в Бресте, ответная - 20 мая на площадке испанского клуба.

Что касается чемпионата Беларуси, то свой следующий матч "Мешков Брест" проведет 8 мая в Минске с гандболистами БГУФК-СКА, который сегодня уступил юниорской сборной Беларуси (U-18) со счетом 40:42.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 42 очка (21 матч), СКА - 30 (20), "Гомель" - 24 (21), "Машека" (Могилев) - 21 (21).

В женском чемпионате после 24 игровых дней лидирует "БНТУ-БелАЗ", у которого 44 очка, на два балла отстают гандболистки "Гомеля", у брестского клуба "Виктория-Берестье" 38 очков. Ближайшие встречи состоятся 28 апреля.-0-