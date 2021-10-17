Гандболисты "Машеки" выиграли у "Добеле" в розыгрыше Кубка ЕГФ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты могилевского клуба "Машека" вслед за минским СКА победно начали выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" подопечные Алексея Васильева в первом поединке 2-го квалификационного раунда победили латвийский клуб "Добеле" со счетом 27:22. Самым результативным в составе "Машеки" стал Ярослав Чайковский, забросивший 7 мячей, на один гол меньше в активе Даниила Секерича. Ответную встречу с чемпионом Латвии могилевчане проведут 23 октября на его арене.

Вчера минский СКА переиграл на выезде исландский клуб "Хабнарфьордюр" со счетом 37:29. Лучшим снайпером в составе победителей стал Владислав Кривенко, забросивший 11 мячей. Ответный матч этих клубов состоится 23 октября в минском дворце спорта "Уручье".

В розыгрыше женского Кубка ЕГФ гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" начнут выступление с 3-го квалификационного раунда. Своих соперниц брестчанки узнают 25 октября, после жеребьевки, которая пройдет в Вене.-0-

Фото Олега Фойницкого