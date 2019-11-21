Гандболисты минского СКА завершили выступление в Кубке ЕГФ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА уступили немецкому клубу "Райн Левен" в 3-м квалификационном раунде розыгрыша Кубка ЕГФ и завершили еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения со счетом 28:32 вице-чемпионы Беларуси и в гостях не смогли на равных сражаться с одним из фаворитов бундеслиги. В первой половине игры в Мангейме минчане смогли лишь 6 раз поразить ворота хозяев, пропустив 15 мячей. После перерыва "Райн Левен" также полностью доминировал и победил со счетом 29:17. В составе армейцев самым результативным оказался Вячеслав Бохан, забросивший 4 мяча.

В группе В главного континентального турнира - Лиги чемпионов, накануне был зафиксирован неожиданный результат. Лидер группы немецкий "Киль" в домашней игре 9-го тура не смог одолеть одного из аутсайдеров - запорожский "Мотор", завершив встречу вничью - 32:32. В составе украинского клуба самым результативным стал белорус Борис Пуховский, на счету которого 10 мячей, Максим Бабичев трижды поражал ворота соперников. После этого матча запорожцы набрали 2 очка и догнали БГК имени Мешкова. Турнирное положение в группе В сейчас таково: "Киль" - 14 очков (9 матчей), "Монпелье" (Франция) - 11 (8), "Веспрем" (Венгрия) - 10 (8), "Виве" (Польша) - 10 (8), "Вардар" (Северная Македония) - 9 (8), "Порту" (Португалия) - 8 (8), БГК имени Мешкова - 2 (8), "Мотор" - 2 (9).

В субботу, 23 ноября, БГК имени Мешкова примет на своей площадке гандболистов "Вардара".

Еще один белорусский представитель в еврокубках - могилевский клуб "Машека" - 22 и 23 ноября проведет поединки 1/16 финала Кубка вызова. На площадке спорткомплекса "Олимпиец" могилевчане сыграют с румынским "Бухарестом".-0-