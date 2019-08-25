Гандболисты "Риихимяки" заняли 3-е место в Кубке Белгазпромбанка

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты финского клуба "Риихимяки" стали бронзовыми призерами Кубка Белгазпромбанка, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за 3-е место чемпионы Финляндии переиграли австрийский "Вествин" со счетом 27:25. В составе финского клуба выступают белорусские гандболисты Юрий Лукьянчук, Александр Титов, Александр Маркелов и Евгений Семенов.

В решающем поединке за главный приз Брестский гандбольный клуб имени Мешкова встретится с французским "Нимом". Оба претендента на первое место в двух предыдущих матчах победили "Вествин" и "Риихимяки".-0-