Гандболисты России победили словенцев на чемпионате мира в Египте

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи завершились на чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительной группе Н российские гандболисты переиграли сборную Словении со счетом 31:25. В первом поединке сегодняшнего игрового дня сборная Беларуси уверенно переиграла команду Республики Корея со счетом 32:24.

В стартовом матче белорусы разошлись миром с россиянами (32:32), а корейцы на старте потерпели сокрушительное поражение от сборной Словении (29:51). Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь - 3 очка, Россия - 3, Словения - 2, Республика Корея - 0. В последнем туре первого этапа мирового первенства белорусские гандболисты 18 января встретятся со словенцами, а россияне будут соперничать с корейцами.

К этому времени завершились еще встречи в других квартетах:

Е - Франция - Австрия - 35:28.

F - Португалия - Марокко - 33:20.

G - Египет - Северная Македония - 38:19.

Еще три матча состоятся сегодня поздно вечером: Норвегия - Швейцария (Е), Исландия - Алжир (F), Швеция - Чили (G).

В остальных предварительных квартетах матчи второго тура пройдут 17 января:

А - Германия - Кабо-Верде, Венгрия - Уругвай.

В - Испания - Польша, Бразилия - Тунис.

С - Хорватия - Ангола, Япония - Катар.

D - Дания - ДР Конго, Аргентина - Бахрейн.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на две шестерки. Затем по две лучшие сборные попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-