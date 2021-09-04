Гандболисты СКА и "Машеки" победили в матчах чемпионата Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по гандболу завершились встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли в Гродно местный "Кронон" с разницей в 13 мячей - 33:20. В стартовом поединке нового чемпионата подопечные Игоря Папруги разгромили у себя дома могилевский клуб "Машека" с результатом 33:21.

Могилевчане во втором туре переиграли на выезде столичный "БГУФК-СКА" со счетом 36:29.

Действующий чемпион страны "Мешков Брест" в первый игровой день у себя дома не оставил шансов "Кронону" - 40:20, а затем также на своей арене был сильнее гандболистов "Гомеля" - 47:30. Гомельчане в первом туре выиграли на своей площадке у "БГУФК-СКА" с результатом 43:32.

В соревнованиях женских команд фавориты также одержали по две виктории. Чемпион Беларуси "БНТУ-БелАЗ" на старте победил воспитанниц РГУОР - 46:24, а потом разгромили столичную "Звезду" с перевесом в 43 гола - 64:21. Обладательницы серебяных медалей прошлого первенства гандболистки "Гомеля" выиграли у бобруйской "Березины" - 37:21 и РГУОР - 34:23.

Следующие встречи гандбольного чемпионата состоятся 8 сентября.-0-