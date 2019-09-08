Гандболисты СКА победили БГК имени Мешкова в чемпионате Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл на выезде минскому СКА в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в минском дворце спорта "Уручье" прошла с преимуществом хозяев, которые порой уходили в отрыв на 4-5 мячей. Брестчане догоняли армейцев, но те все же сумели добиться победы со счетом 27:24 (13:12). Самым результативным в составе СКА стал бывший игрок БГК Сергей Шилович, забросивший 7 мячей.

В стартовых турах национального первенства оба главных фаворита добились уверенных побед. СКА обыграл гандболистов "Гомеля" - 31:24 (в гостях) и могилевский клуб "Машека" - 31:21 (дома). Брестчане также одержали две виктории - дома был обыгран гродненский "Кронон" - 38:19, в гостях - "Машека" - 35:24.-0-

Фото ГК СКА