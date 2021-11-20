Гандболисты СКА проиграли "Гомелю", "Мешков Брест" разгромил "Машеку" в чемпионате Беларуси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА потерпели неожиданное поражение от "Гомеля" в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После недавней ничьей в гостях у сильнейшего белорусского клуба "Мешков Брест" (33:33) сегодня вице-чемпионы страны не смогли набрать очки в поединке с "Гомелем", уступив со счетом 26:29.
В другом сегодняшнем поединке "Мешков Брест" не испытал никаких проблем в Могилеве, разгромив местный клуб "Машека" с преимуществом в 11 мячей - 42:31. Брестчане набрали 19 очков в 10 проведенных поединках, в активе СКА 17 баллов после 11 встреч. Третьим идет "Машека" - 11 очков, у гандболистов "Гомеля" 10 зачетных баллов.
После игры в Могилеве "Мешков Брест" возьмет курс на хорватскую столицу, где 24 ноября проведет стартовый матч второго круга группового этапа Лиги чемпионов против "Загреба". На прошлой неделе эти команды встречались в последнем туре первого круга на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" и не выявили победителя, сыграв вничью - 30:30. Для брестчан это первый зачетный балл после шести поражений, хорватский клуб набрал второе очко. Положение команд в предварительной группе А чемпионский Лиги после 7 туров: "Монпелье" (Франция) - 11 очков, "Киль" (Германия) - 11, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 10, "Ольборг" (Дания) - 8, "Эльверум" (Норвегия) - 8, "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 5, "Загреб" - 2, "Мешков Брест" - 1.
Положение в группе В таково: "Кельце" (Польша) - 12, "Барселона" (Испания) - 9, "Веспрем" (Венгрия) - 8, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 7, "Мотор" (Запорожье, Украина) - 6, "Порту" (Португалия) - 5, "Фленсбург" (Германия) - 5, "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 4.
После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-
Фото Олега Фойницкого