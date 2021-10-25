Гандболисты СКА сыграют с "Бешикташем" в Кубке ЕГФ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали соперников по 1/16 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Вене, гандболистам минского СКА выпало встретиться с турецким "Бешикташем". Первая игра состоится 27 или 28 ноября в Стамбуле, ответная - 4 или 5 декабря в Минске. В предыдущем квалификационном раунде вице-чемпионы Беларуси оказались сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.

В 1/16 финала Кубка ЕГФ среди женских команд гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" будут соперничать с итальянским "Бриксеном". Первую встречу брестчанки проведут 13 или 14 ноября у себя дома, а 20 или 21 ноября сыграют на площадке соперниц.-0-