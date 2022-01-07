Гандболисты СКА выиграли турнир в Островце

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали победителями Рождественского турнира, завершившегося в Островце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны победили юниорскую сборную Беларуси - 26:20, гродненский "Кронон" - 21:13, "Гомель" - 19:17, могилевский клуб "Машека" - 22:17, но уступили своей дочерней команде БГУФК-СКА - 23:25.

Итоговое положение команд: СКА - 8 очков, "Гомель" - 7, БГУФК-СКА - 7, "Машека" - 6, юниорская сборная Беларуси - 2, "Кронон" - 0.

В чемпионате страны сейчас наступил перерыв, связанный с участием национальной сборной Беларуси в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 30 января на аренах Венгрии и Словакии. Турнирную таблицу белорусского первенства возглавляет действующий чемпион "Мешков Брест", у которого 27 очков после 15 проведенных матчей, СКА отстает на 4 балла при одной игре в запасе, на третьей позиции "Машека" - 17 очков, у "Гомеля" 14 зачетных баллов. Игры возобновятся в начале февраля.

В женском чемпионате лидируют гандболистки "Гомеля", набравшие 28 очков из 28 возможных, "БНТУ-БелАЗ" имеет 24 балла, третьим идет брестский клуб "Виктория-Берестье", у которого 14 очков. Ближайшие встречи пройдут 15 января.-0-