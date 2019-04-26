Гандболисты "Вардара" победили "Пик" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов среди мужчин состоялись первые поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывшие соперники БГК имени Мешкова по групповому этапу ЛЧ гандболисты северомакедонского "Вардара" переиграли в Скопье венгерский "Пик" из Сегеда со счетом 31:23.

Еще один оппонент чемпионов Беларуси испанская "Барселона" без проблем победила в гостях гандболистов французского "Нанта" - 32:25.

Немецкий "Фленсбург", которому брестчане уступили в 1/8 финала, проиграл на своей арене венгерскому "Веспрему" - 22:28.

В субботу, 27 апреля, польский "Виве", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, встретится с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Ответные поединки, после которых определятся участники "Финала четырех", состоятся 4 мая (Барселона, Веспрем) и 5 мая (Сегед, Париж).

Решающий этап чемпионской Лиги пройдет 1-2 июня на паркете "Ланксесс-Арены" в немецком Кельне. В прошлом сезоне победителем главного клубного турнира Старого Света стал французский "Монпелье", обыгравший в решающем поединке гандболистов "Нанта" со счетом 32:26.

В женской Лиге чемпионов "Финал четырех" состоится 11-12 мая в Будапеште. В первый день соревнований в венгерской столице российский "Ростов-Дон" сыграет с французским "Мецем", а триумфатор двух последних сезонов ЛЧ венгерский "Дьер" будет соперничать с норвежским "Виперсом". Победители этих игр затем встретятся в матче за первое место.-0-

Фото "Вардара", "Нанта", "Фленсбурга"