Геннадий Лаптев завоевал серебряную медаль на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Геннадий Лаптев (весовая категория 67 кг) завоевал серебряную награду на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит 17-27 октября в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двоеборье (рывок и толчок) белорус показал результат 303 кг (138+165).

Золотую медаль сборной Италии принес Мирко Занни (145+170). На третьей строке итогового протокола расположился грузин Гога Чхеидзе (135+166).

Белорусские юниоры Игорь Лозко (81 кг) и Сергей Шаренков (89 кг) выступят 24 октября.

Ранее их партнерша по команде Людмила Псыщаница (55 кг) поднялась на высшую ступень пьедестала почета в двоеборье на континентальном форуме среди молодежи.

Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте Белоруска показала результат в 189 кг (83+106) в сумме двоеборья (рывок и толчок) и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

В Бухаресте в юниорском (U20) и молодежном (U23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носит золотой статус, молодежный - серебряный.-0-