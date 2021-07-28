Георгий Кондратьев утвержден главным тренером футбольной сборной Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Георгий Кондратьев утвержден главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу. Такое решение принято сегодня за заседании исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

До этого 61-летний Кондратьев был исполняющим обязанности наставника главной команды страны. Он сменил на этом посту главного тренера Михаила Мархеля, который ушел в отставку после разгромного поражения от бельгийцев (0:8) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Георгий Кондратьев уже был главным тренером национальной команды с 2011 по 2014 годы.

В начале осени футболисты сборной Беларуси продолжат выступление в отборочном турнире мирового первенства. 2 сентября они сыграют в гостях у команды Чехии, 5 сентября примут команду Уэльса, на 8 сентября намечена домашняя встреча с бельгийскими футболистами. До этого белорусы победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2, а потом крупно проиграли в Бельгии. Положение команд в квалификационной группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).-0-