Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Кальяри

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (80) завершил выступление на турнире в итальянском Кальяри с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус в матче 1/8 финала за два часа уступил в двух партиях словенскому теннисисту Альяжу Бедене (58) - 4:6, 6:7 (5:7). В первом раунде Егор Герасимов победил аргентинца Гвидо Пелья (48) - 6:4, 6:0.

Завтра в поединке за выход в четвертьфинал турнира в испанской Марбелье соперником белоруса Ильи Ивашко (115) будет испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (56). В 1/16 финала Ивашко обыграл еще одного представителя Испании Педро Мартинеса (100) - 6:3, 7:6 (7:2).-0-