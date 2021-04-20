Герасимов завершил выступление на турнире в Барселоне

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (77-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР 500 в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором раунде белорус уступил итальянцу Яннику Синнеру (19) - 3:6, 2:6. Следующим соперником итальянского теннисиста будет испанец Роберто Баутиста-Агут (11).

В матче 1/32 финала Егор Герасимов переиграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга (71) - 7:5, 6:1.

Еще один белорус Илья Ивашко (111) в первом раунде уверенно победил нидерландского теннисиста Таллона Грикспура (144) - 6:3, 6:1. Завтра в матче за выход в 1/8 финала белорусу предстоит встретиться с прославленным испанцем, третьей ракеткой планеты Рафаэлем Надалем, который является 11-кратным победителем барселонского турнира. Илья Ивашко пробился в основную сетку этих состязаний через квалификацию, обыграв американского теннисиста Максима Кресси (157) - 6:1, 6:3. и итальянца Федерико Гайо (136) - 6:3, 6:2.

В 1/16 финала женского турнира в немецком Штутгарте седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня сыграет с китаянкой Чжэн Шуай, занимающей 40-е место в рейтинге WTA.

Соревнования на грунтовых кортах Барселоны и Штутгарта завершатся 25 апреля.-0-