Германия и Нидерланды стали первыми четвертьфиналистами молодежного ЧЕ по футболу

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Германии и Нидерландов стали первыми участниками четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединках 3-го тура предварительной группы А немецкие футболисты сыграли вничью с румынами - 0:0, а голландцы разгромили венгров со счетом 6:1. Три команды набрали по 5 очков, но по худшей разнице забитых и пропущенных мячей румыны оказались на третьем месте. Итоговое положение: Нидерланды - 5 очков (разница мячей - 8-3), Германия - 5 (4-1), Румыния - 5 (3-2), Венгрия - 0 (2-11).

Также сегодня завершатся соревнования в квартете В. Победители прошлого молодежного континентального первенства футболисты Испании сыграют с чешскими сверстниками, а итальянцы будут соперничать со словенцами. Положение команд после двух игровых дней: Испания - 4, Чехия - 2, Италия - 2, Словения - 1.

В среду, 31 марта, заключительные встречи пройдут еще в двух группах:

С - Исландия - Франция, Дания - Россия. Положение после двух туров: Дания - 6 очков, Франция - 3, Россия - 3, Исландия - 0.

D - Хорватия - Англия, Швейцария - Португалия. Положение после двух туров: Хорватия - 6, Швейцария - 3, Португалия - 3, Англия - 0.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-