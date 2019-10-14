Гимнастки из 9 стран выступят в турнире на призы Марины Лобач

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы художественной гимнастики из 9 стран 19-20 октября в Минске примут участие в международном турнире на призы Марины Лобач. Второй год подряд ареной для состязаний станет Дворец художественной гимнастики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Соревнования проводятся с 2002 года и заняли важное место в международном календаре спортивных событий Беларуси.

На этот раз за главный приз - именную статуэтку Марины Лобач - будут бороться спортсменки из 9 стран. Дебютантом состязаний выступит команда Армении. Представительницы Турции и Финляндии приедут вновь после длительного перерыва.

Юные грации разыграют 14 комплектов наград в двух возрастных категориях: юниорки 2004-2006 годов рождения и преюниорки 2007-2008 годов.

Среди звезд белорусской художественной гимнастики через турнир прошли: Анастасия Иванькова, Валерия Курильская, Александра Наркевич, Анна Рябцева, Мелитина Станюта, Наталья Лещик, Мария Кадобина, Арина Шарапа, Анастасия Салос, Алина Горносько, Екатерина Галкина и многие другие.

В 2018 году старт проходил в год 30-летнего юбилея победы Марины Лобач на Олимпийских играх. Подарком чемпионке стала победа в многоборье ее воспитанницы Анны Каменщиковой. Призеры прошлогоднего турнира Дарья Ткачева, Арина Красноруцкая и Ксения Стешиц достойно представили Беларусь на своем дебютном юниорском чемпионате мира.

В этом году старт на призы олимпийской чемпионки станет для белорусской команды серьезным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2020 года в Киеве.

Президентский спортивный клуб, являясь одним из основных организаторов соревнований, предоставит награды и ценные призы победителям и призерам, лучшим спортсменкам в 10 номинациях, а также всем участницам, тренерам, руководителям команд и судьям.

Организаторами международного турнира по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач выступают НОК Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, РЦОП по художественной гимнастике, Белорусская ассоциация гимнастики, БФСО "Динамо" и Мингорисполком.-0-