Глава FIG: вопрос судейства художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио закрыт

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что исполком организации больше не вернется к вопросу судейства на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх - 2020 в Токио (Япония), сообщает ТАСС.
"Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего", - приводят слова чиновника журналисты.
Напомним, в финале личного многоборья в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла. Серебряным призером стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700).
После этого глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.-0-