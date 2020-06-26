Главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе: на Играх стран СНГ ставку сделаем на молодежный состав

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игры стран СНГ, которые пройдут 20-27 августа 2020 года в Казани, станут шансом проявить себя для перспективных молодых "классиков", заявил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Владимир Копытов.

"Ближайшим стартом для белорусских борцов греко-римского стиля будут Игры стран СНГ, - отметил Владимир Копытов. - Они станут шансом проявить себя для перспективных "классиков", выступающих в возрастной категории до 23 лет. У нас давно не было турниров. И сейчас не совсем понятно, кто из спортсменов в какой форме. Очень надеюсь, что молодые атлеты бросят вызов признанным лидерам, показав, что они достойны представлять страну на состязаниях топ-уровня. В том числе на тех, где решится судьба оставшихся олимпийских лицензий".

Участниками мультиспортивного форума в Казани станут атлеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Кроме них оргкомитет Игр стран СНГ может пригласить к участию и представителей других стран. Ожидается, что всего Казань примет более 2000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Соревнования пройдут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика, баскетбол.-0-