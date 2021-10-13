Гол Карима Бензема в финале Лиги наций признан лучшим на турнире

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола Лиги наций. Такая информация размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции в завершившемся розыгрыше Лиги наций был назван лучшим игроком соревнований. Он по ходу турнира отличился дважды. Лучшим было признано взятие ворот сборной Испании в финале турнира. 33-летний форвард забил мяч на 66-й минуте матча против дружины Луиса Энрике, сравняв счет обводящим ударом в верхний угол ворот с линии штрафной площади.

Напомним, что сборная Франции одержала в решающей встрече Лиги наций волевую победу над испанцами. Помимо Карима Бензема, у команды Дидье Дешама отличился Килиан Мбаппе (80-я минута). У испанской сборной гол на счету Микеля Оярсабаля (64-я минута).

Сборная Франции по футболу - первая дружина, которой удалось выиграть три турнира: планетарный (1998, 2018) и континентальный форумы (1984, 2000) и Лигу наций - 2021.-0-