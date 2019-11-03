Голевой дубль Юсова помог жодинцам разгромить минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" разгромили минское "Динамо" со счетом 4:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевой дубль в этой игре оформил Дмитрий Юсов, еще по мячу забили Стефан Букорац и Жан-Морель По.

В Могилеве местный "Днепр" победил гостей из "Витебска" со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Подстрелова и Романа Грибовского.

Сегодня в центральном поединке этого тура лидер первенства брестское "Динамо" примет на своем поле солигорский "Шахтер". Идущий вторым БАТЭ сыграет на поле "Борисов-Арены" с "Ислочью".

Результаты других встреч: "Городея" - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Минск" - "Слуцк" - 1:0.

Завершится 27-й тур 4 ноября матчем в Мозыре между "Славией" и "Гомелем".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 61 (26), "Шахтер" - 58 (26), "Динамо" (Минск) - 47 (27).-0-