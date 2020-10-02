Голкипер гандбольного клуба "Мешков Брест" Иван Пешич вошел в сборную тура Лиги чемпионов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер клуба "Мешков Брест" Иван Пешич включен в символическую сборную третьего тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хорватский вратарь чемпионов Беларуси отлично провел домашний поединок с французским клубом "Пари Сен-Жермен" и помог мешковцам победить - 32:31. Кроме Ивана Пешича в сборную минувшего тура включены Дика Мем, Арон Палмарссон (оба - "Барселона", Испания), Валеро Ривера ("Нант", Франция), Петар Ненадич ("Веспрем", Венгрия), Артем Козакевич ("Мотор", Украина), Магнус Йенсен ("Ольборг", Дания).

Результаты матчей 3-го тура чемпионской Лиги:

группа А

"Мешков Брест" - "Пари Сен-Жермен" - 32:31, "Фленсбург" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 36:29, "Эльверум" (Норвегия) - "Кельце" (Польша) - 22:31. Встреча "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) перенесена. Положение команд: "Фленсбург" - 6 очков (3 матча), "Мешков Брест" - 4 (3), "Кельце" - 4 (3), "Эльверум" - 2 (2), "Порту" - 2 (3), "Вардар" - 0 (1), "Пик" - 0 (1), "Пари Сен-Жермен" - 0 (2).

группа В

"Нант" - "Барселона" - 27:35, "Целе" (Словения) - "Киль" (Германия) - 24:35, "Мотор" - "Веспрем" - 34:37, "Загреб" (Хорватия) - "Ольборг" - 26:27. Положение команд после трех туров: "Барселона" - 6, "Веспрем" - 6, "Ольборг" - 6, "Киль" - 4, "Нант" - 2, "Мотор" - 0, "Загреб" - 0, "Целе" - 0.

Игры четвертого тура пройдут 14-15 октября.-0-