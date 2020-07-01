Голкипер минского "Динамо" Даниил Шапко впервые попал в сборную тура чемпионата Беларуси

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер минского "Динамо" Даниил Шапко впервые включен в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном выездном поединке 15-го тура с борисовским БАТЭ 19-летний вратарь несколько раз спасал свою команду в, казалось бы, безнадежных ситуациях и в итоге помог "Динамо" одержать победу со счетом 2:0. Даниил Шапко провел лишь второй матч в основном составе минчан и оба раза не пропускал мячей.

В число 11 лучших футболистов минувшего тура попал еще один минский динамовец Михаил Козлов, а также Павел Забелин, Андрей Васильев (оба - "Неман", Гродно), Алексей Ковтун, Владислав Васильев (оба - "Рух", Брест), Василий Совпель, Джасурбек Яхшибоев, Виталий Устинов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Джигеро ("Смолевичи"), Момо Янсане ("Ислочь", Минский район).

Лучшим игроком заключительного тура первого круга 30-го национального первенства был признан Джасурбек Яхшибоев, который возглавляет список лучших снайперов, забив девять мячей.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Городея" - 15 (15), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (15).

В следующем туре встречаются:

3 июля "Славия" - "Слуцк", "Смолевичи" - "Динамо" (Брест);

4 июля БАТЭ - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Витебск", "Неман" - "Ислочь";

5 июля "Минск" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Шахтер", "Рух" - "Динамо" (Минск).-0-