Гомельский "БЧ" и оршанский "Витэн" победили в первых полуфиналах чемпионата Беларуси мини-футболу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись первые матчи полуфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гомельском дерби, прошедшем при аншлаге на трибунах Дворца игровых видов спорта, спортсмены "БЧ" в упорной борьбе одолели земляков из ВРЗ с минимальным счетом 1:0. Победный гол в конце второго тайма забил Денис Мазной.

Не менее напряженным был и поединок в Орше, где местный "Витэн" принимал минскую "Столицу". После первого тайма гости выигрывали 4:3, но во второй половине хозяева сумели переломить ход игры и вырвали победу со счетом 5:4.

Ответные встречи полуфинальных серий до двух побед пройдут 30 мая в Гомеле и Минске. Третьи матчи, если понадобится, состоятся 2 июня.-0-