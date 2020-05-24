Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ стал первым участником полуфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке гомельского дворца игровых видов спорта в ответном поединке 1/4 финала хозяева обыграли гродненский "УВД-Динамо" со счетом 3:2. В середине второго тайма гомельчане вели 3:0, но затем Дмитрий Шимановский оформил голевой дубль, сократив разрыв до минимума. В Гродно БЧ также одержал победу - 5:2.

Позже еще один гомельский клуб ВРЗ примет столичный "Дорожник", который победил в Минске с результатом 3:1.

В оршанском спорткомплексе "Олимпиец" местный "Витэн" встретится со светлогорским ЦКК. В их первом матче в Жлобине оршанцы выиграли с "сухим" счетом 3:0.

Во дворце спорта "Уручье" действующий чемпион минская "Столица" будет соперничать с "Борисовом-900". В гостях минчане были сильнее - 4:1.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-