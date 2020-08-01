1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах каноэ-двоек у женщин золотые медали выиграли Елена Ноздрева и Надежда Макарченко, представляющие команды Могилевской и Гродненской областей. Они финишировали со временем 49,037 сек. Серебро у представительниц Минщины и Гомельщины Дарины Пикулевой и Ольги Климовой - 49,285 сек. Замкнули тройку сильнейших спортсменки из сборного экипажа Минска и Брестской области Анастасия Гаврук и Александра Калаур - 51,31 сек.

У каноистов-одиночек праздновал победу Артем Козырь из Минской области - 44,104 сек. Следом за ним финишировал Сергей Марчук из Брестской области - 45,636 сек. Гребец из сборной Могилевщины Виталий Осецкий занял третье место - 45,704 сек.

Последний комплект наград в вечерней части состязаний нашел своих обладателей в соревнованиях мужских байдарок-двоек. Быстрее других расстояние в 200 м преодолели Владислав Литвинов и Алексей Мисюченко, защищающие цвета Минской и Могилевской областей, - 36,383 сек. Дмитрий Натынчик и Никита Бориков пополнили свою копилку наград серебром, показав итоговый результат 36,825 сек. Бронзу завоевал сборный экипаж атлетов из Могилевской области и Минска Дмитрия Третьякова и Тараса Валько - 36,915 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.-0-