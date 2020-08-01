Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 1 августа 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:41 Футболисты "Белшины" разгромили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси Спорт
18:30 Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" и завоевали главный приз турнира памяти Александра Дубко Спорт
18:15 Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы Президент
18:09 В Индии при падении крана на судоверфи погибли 11 человек В мире
18:06 Новую школу начинают строить в Бобруйске Регионы
17:58 Пьяный бесправник в Лепельском районе пытался скрыться от ГАИ Происшествия
17:53 Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу Общество
17:47 Обновленная детская больница заработала в Бобруйске Регионы
17:31 Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Спорт
17:18 Любителей интеллектуальных игр объединит оздоровительная смена в Лидском районе Регионы
17:02 НХМ приглашает познакомиться с пейзажной живописью белорусских мастеров ХХ века Культура
16:39 Новые правила карантина начали действовать в Украине В мире
16:23 Национальная библиотека Беларуси приглашает читателей создать гербарий Общество
16:09 VII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в новом формате Культура
15:55 Белорусский велосипедист Евгений Королек стал стажером команды "Газпром-РусВело" Спорт
15:47 Выставка живописи, графики и керамики Натальи Максимовой состоится в Минске Афиша
15:44 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск Регионы
15:32 Каждый своим трудом должен вносить вклад в развитие нашего государства - директор гимназии Регионы
15:23 В Казахстане провели первую вакцинацию от COVID-19 В мире
15:11 "Минск" обыграл "Строитель" в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
15:05 Разработки Института физиологии НАН получили признание как в Беларуси, так и за рубежом - ученый Общество
14:58 Карантинные ограничения продлили в Боливии до 31 августа В мире
14:45 Саснович сыграет с Комардиной в первом раунде квалификации турнира в Палермо Спорт
14:40 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси Общество
14:28 Илья Ивашко одержал третью победу на выставочном турнире в Барселоне Спорт
14:20 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Лиду" и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко Спорт
14:06 Зачем лететь в Стамбул через Минск - эксперт о странностях в легенде боевиков ЧВК Вагнера Общество
14:01 ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах Политика
13:22 Стали известны медалисты чемпионата Беларуси по гребле в стартах байдарок-двоек на 500 м Спорт
13:04 В Беларуси выздоровели и выписаны 62 686 пациентов с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Спорт
01 августа 2020, 17:31

Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Артем Козырь. Фото из архива
Артем Козырь. Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками на 200 м завершился четвертый день чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах каноэ-двоек у женщин золотые медали выиграли Елена Ноздрева и Надежда Макарченко, представляющие команды Могилевской и Гродненской областей. Они финишировали со временем 49,037 сек. Серебро у представительниц Минщины и Гомельщины Дарины Пикулевой и Ольги Климовой - 49,285 сек. Замкнули тройку сильнейших спортсменки из сборного экипажа Минска и Брестской области Анастасия Гаврук и Александра Калаур - 51,31 сек.

У каноистов-одиночек праздновал победу Артем Козырь из Минской области - 44,104 сек. Следом за ним финишировал Сергей Марчук из Брестской области - 45,636 сек. Гребец из сборной Могилевщины Виталий Осецкий занял третье место - 45,704 сек.

Последний комплект наград в вечерней части состязаний нашел своих обладателей в соревнованиях мужских байдарок-двоек. Быстрее других расстояние в 200 м преодолели Владислав Литвинов и Алексей Мисюченко, защищающие цвета Минской и Могилевской областей, - 36,383 сек. Дмитрий Натынчик и Никита Бориков пополнили свою копилку наград серебром, показав итоговый результат 36,825 сек. Бронзу завоевал сборный экипаж атлетов из Могилевской области и Минска Дмитрия Третьякова и Тараса Валько - 36,915 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые, как планируется, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ будут разыграны 16 комплектов наград.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гребля гребля на байдарках гребля на каноэ Заславль чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Футболисты "Белшины" разгромили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" и завоевали главный приз турнира памяти Александра Дубко
Евгений Королек. Фото из архива Белорусский велосипедист Евгений Королек стал стажером команды "Газпром-РусВело"
Фото из архива "Минск" обыграл "Строитель" в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве
Александра Саснович. Фото из архива Белорусской теннисной федерации Саснович сыграет с Комардиной в первом раунде квалификации турнира в Палермо
Илья Ивашко. Фото из архива Белорусской теннисной федерации Илья Ивашко одержал третью победу на выставочном турнире в Барселоне
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 686 пациентов с COVID-19
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Топ-новости
Большая малая родина - вышел финальный выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах
У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста - Петришенко
"Амкодор" открыл научно-технический центр
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск
Обновленная детская больница заработала в Бобруйске
МИД Беларуси направил ноту российской стороне в связи с ситуацией на границе
В Беларуси ограничено купание в 28 зонах отдыха, запрещено в 15
"Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Новый биатлонный комплекс открыли в Чаусах
Министры в августе проведут приемы граждан в регионах
Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу
Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021-2025 годы
Конкурс на дневное бюджетное отделение в БГУ составил 1,63 человека на место
"Белавиа" с 16 августа возобновляет полеты в Вену
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.