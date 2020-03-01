Гонками преследования в "Раубичах" завершится открытый ЧЕ по биатлону

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками преследования у мужчин и женщин завершится сегодня в "Раубичах" открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 12.30 стартует мужская гонка, в которой примут участие 60 спортсменов. Беларусь представят Сергей Бочарников, Антон Смольский, Максим Воробей, Виктор Кривко и Роман Елетнов. В 14.30 пройдет женская гонка с участием 60 биатлонисток. За награды континентального форума поборются белоруски Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова, Анна Сола и Аделина Сабитова.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Также на счету его партнерши по команде Ирины Кривко бронзовая награда в спринтерской гонке.

Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.-0-