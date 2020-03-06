Гонками с массовым стартом завершится этап Кубка IBU по биатлону в "Раубичах"

Аделина Сабитова. Фото из архива
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками с массовым стартом у парней и девушек завершится сегодня финальный этап Кубка IBU по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гонка на 12 км у девушек начнется в 11.00. Среди белорусских спортсменок выступит Аделина Сабитова.
Продолжатся соревнования масс-стартом на 15 км у мужчин в 13.30. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.
В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.
Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта.-0-
Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в "Раубичах"
Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).