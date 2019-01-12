Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занял третье место на этапе "Дакара-2019"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович финишировал третьим на пятом этапе ралли-рейда "Дакар-2019", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автозавода.

Спортивный грузовик МАЗ Сергея Вязовича проехал спецучасток с третьим временем - 5 часов 59 мин. Победителем стал россиянин Эдуард Николаев на КАМАЗе, который был немного быстрее белоруса - 5 часов 53 мин. 33 сек. Второе место занял Дмитрий Сотников (КАМАЗ) - 5 часов 56 мин. 48 сек.

Другой белорус Алексей Вишневский финишировал 9-м, проехав спецучасток за 6 часов 23 минуты и проиграв победителю около 30 минут.

В общем зачете белорусский экипаж Сергея Вязовича отстает от лидера ралли на 5 часов 36 минут и занимает девятое место. На седьмой позиции в зачете грузовиков разместился Алексей Вишневский.

Из-за отмены части этапа результаты других гонщиков будут подведены организаторами позже. После пяти этапов экипажи ожидает заслуженный день отдыха. После него им предстоит преодолеть более 800 км по пути в Сан Хуан де Маркона, из них 309 км придутся на спецучасток.

Ралли-рейд "Дакар-2019" проходит по территории Перу и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.-0-