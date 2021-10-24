"Горизонт" разгромил баскетболисток "Цмокi-Мiнск" в чемпионате Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по баскетболу состоялись матчи очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующие чемпионки страны баскетболистки "Горизонта" неожиданно крупно переиграли серебряного призера прошлого первенства "Цмокi-Мiнск" со счетом 60:42 (11:10, 18:11, 22:9, 9:12). Только в начале встречи на площадке шла равная борьба, а потом подопечные Натальи Трофимовой полностью завладели инициативой и выиграли с разницей в 18 баллов. Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 20 очков, у проигравших 15 баллов набрала Светлана Кудряшова. Для баскетболисток "Горизонта" это шестая победа в шести проведенных встречах.

Также сегодня гродненская "Олимпия" разгромила на выезде баскетболисток "Гомельских рысей" - 105:45. "БДУ-Цмокi" переиграли у себя дома "Брест" со счетом 80:57. В Гродно местная "Виктория" была сильнее резервного состава "Горизонта" - 100:62.

Положение в лидирующей группе: "Горизонт" - 12 очков, "Олимпия" - 11, "Цмокi-Мiнск" - 10.

Следующие игры женского первенства состоятся 31 октября.-0-