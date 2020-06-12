"Городея" разгромила "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" победили "Слуцк" со счетом 3:0 в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме хозяев вывел вперед Сергей Архипов, вскоре после перерыва он же забил второй гол, а затем Кирилл Павлючек установил окончательный результат 3:0 в пользу "Городеи".

В стартовом матче 13-го тура футболисты "Ислочи" одолели "Минск" с минимальным преимуществом - 1:0.

Футболисты "Ислочи" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Игра на поле столичного стадиона "Трактор" прошла в равной борьбе. Судьбу встречи решил ветеран "Ислочи" Дмитрий Комаровский, реализовавший пенальти на 55-й минуте игры.

В субботу, 13 июня, пройдут еще три встречи: "Неман" (Гродно) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер", который идет вторым. Также в воскресенье "Рух" на своем поле сыграет с "Витебском", а в Минске "Энергетик-БГУ" встретится с аутсайдером турнира бобруйской "Белшиной".

Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (12), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Динамо" (Брест) - 19 (12), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Неман" - 17 (11), "Динамо" (Минск) - 16 (12), "Славия" - 15 (12), "Городея" - 15 (13), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича.-0-