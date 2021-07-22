Говорцова и Саснович завершили выступления на теннисном турнире в Гдыне

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Александра Саснович и Ольга Говорцова проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусский дуэт уступил в двух партиях грузинскому тандему Екатерина Горгодзе / Оксана Калашникова - 6:7 (4:7), 2:6. В первом круге белоруски одолели немецко-словацкую пару Тамара Корпач / Тереза Михаликова - 6:3, 5:7, 10:8.
Белоруска Лидия Морозова и Анна Данилина из Казахстана обыграли польско-российский тандем Вероника Базак / Варвара Флинк - 6:1, 2:6, 10:7. Завтра в четвертьфинале Морозова и Данилина будут соперничать с румынкой Ириной Барэ и представительницей США Варварой Лепченко.
Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович (87-й номер рейтинга WTA) уступила украинке Катерине Козловой (141) - 6:2, 4:6, 3:6. В первом раунде Александра Саснович победила польскую теннисистку Веронику Базак (1199) - 3:6, 6:1, 6:2.
Соревнования в Гдыне завершатся 25 июля.-0-