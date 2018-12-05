Греческий футболист Яннис Каргас расстался с брестским "Динамо"

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий защитник Яннис Каргас покидает брестское "Динамо". Контракт расторгнут по соглашению сторон. Информация об этом размещена на официальном сайте брестского футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.
23-летний грек стал игроком брестчан в начале нынешнего года и провел в составе динамовцев 26 матчей. Вместе с товарищами по команде Яннис Каргас выиграл Суперкубок и Кубок Беларуси. В чемпионате Беларуси брестское "Динамо" заняло 6-е место и стало обладателем приза зрительских симпатий.-0-
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