Греческий гребец Стефанос Нтускос завоевал золото в гонках мужских одиночек на Играх в Токио

Стефанос Нтускос. Фото olympics.com
Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Греческий атлет Стефанос Нтускос выиграл золото Олимпиады в гонках мужских одиночек на Играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Автор одной из самых громких сенсаций по итогам олимпийской регаты в этом виде спорта показал итоговый результат 6 мин. 40,45 сек. Он опередил таких фаворитов состязаний, как Кьетиль Борш из Норвегии (6 мин. 41,66 сек) и хорват Дамир Мартин, который рассматривался главным претендентом на титул, однако пришел к финишу третьим со временем 6 мин. 42,48 сек.-0-