Греция передала организаторам зимних Игр-2022 олимпийский огонь

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине передан организаторам на торжественной церемонии в Афинах, сообщает ТАСС.
На церемонии, которая состоялась на стадионе "Панатинаикос", принимавшем первые Олимпийские игры современности, присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, заместитель председателя оргкомитета Пекин-2022 Юй Цзайцин и другие официальные лица, журналисты. Из-за мер профилактики коронавируса церемония прошла без зрителей.
Спирос Капралос получил олимпийский огонь от греческой актрисы Ксанти Георгиу, исполняющей роль верховной жрицы. Огонь передали Юй Цзайцину. После церемонии огонь из Древней Олимпии отправлен чартерным рейсом в Пекин.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля, Паралимпийские игры - 4-13 марта. -0-