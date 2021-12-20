Григорий Пекарский стал пятым на 50 м баттерфляем на ЧМ по плаванию на короткой воде в ОАЭ

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Григорий Пекарский занял 5-е место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном заплыве могилевский пловец показал время 22,35 сек. Победу праздновал опытнейший бразилец Николас Сантос - 21,93 сек. Второе место у Дилана Картера из Тринидада и Тобаго - 21,98 сек. Бронза на счету итальянца Маттео Ривольта - 22,02 сек.
Что касается остальных результатов, то у женщин на дистанции 200 м комплексным плаванием победила Сидни Пикрем из Канады - 2 мин. 04,29 сек. Серебро у китаянки Ютин Ю - 2 мин. 04,48 сек. Бронзу выиграла американка Кейт Дуглас из США - 2 мин. 04,68 сек.-0-