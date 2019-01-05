Гродненский "Неман" нанес поражение "Юности" в чемпионате Беларуси в экстралиге

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" победили на своей площадке минскую "Юность" в очередном туре чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающим в прошедшей игре стал третий период матча. Подопечные Сергея Пушкова после 40 минут игры вели 1:0, а на заключительном отрезке трижды поразили ворота минчан. Авторами голов у гродненцев стали Никита Ремезов, Сергей Смурнов, Артем Кислый и Сергей Малявко.

В другом матче дня жлобинский "Металлург" был сильнее молодежной сборной Беларуси - 8:2.

Турнирную таблицу экстралиги с 89 очками возглавляет "Юность", а "Неман" имеет в своем активе 76 баллов и разместился на второй строке таблицы.

Очередные матчи в экстралиге состоятся 6 и 8 января.-0-