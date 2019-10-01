ХК "Неман" укрепил состав финским защитником

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по хоккею, обладатель Континентального кубка - 2015 гродненский "Неман" укрепил состав финским защитником Валттери Хиетаненом. Такая информация размещена на сайте ФХРБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хиетанен провел 330 матчей в элитном дивизионе Финляндии, записав на свой счет 44 (3+41) результативных балла и 155 минут штрафа. Кроме того, 26-летний хоккеист имеет опыт игр в Лиге чемпионов.
Выступление в белорусской экстралиге будет для финна первым легионерским опытом. Ранее Хиетанен защищал цвета команд "Ювяскюля" и "Юкурит". Также в активе хоккеиста 17 матчей в составе юниорской и молодежной сборных своей страны.
Валттери Хиетанен стал четвертым игроком из Финляндии в составе "Немана". За команду из Гродно выступают его соотечественники Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен.-0-