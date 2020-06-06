Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно стартует второй тур XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" встретится с бронзовым призером прошлого первенства "Щучином", затем обладатель серебряных наград "Кировск-СДЮШОР" сыграет с кобринским "Полесьем, а спортсмены "Бреста" встретятся с мозырским "М-Сити".

В минувший уикенд первые матчи нового сезона прошли на стадионе для пляжного футбола в Щучине. Все участники турнира провели по четыре игры, лучшие показатели у трех команд - "Гроднооблспорта", "Бреста" и "Кировска-СДЮШОР", которые набрали по 9 очков. Далее в таблице расположились "Щучин" - 6 очков, "М-Сити" - 3 и "Полесье" - 0.

Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура Действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" в первом туре победил кобринское "Полесье" (15:7), "Щучин" (2:1) и мозырский "М-Сити" (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства "Кировску-СДЮШОР" (4:5).

Лучшим игроком первого тура признан российский легионер "Бреста" Антон Калошин, который лидирует в списке лучших бомбардиров, забив 8 мячей.

Матчи третьего тура 20-21 июня также пройдут в Гродно, а 27-28 июня команды проведут поединки в Мозыре.

Перед началом национального первенства новый сезон пляжного футбола в Беларуси открылся поединком за Суперкубок, в котором "Гроднооблспорт" переиграл "Кировск-СДЮШОР" со счетом 6:2.-0-

"Гроднооблспорт" стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу В борьбе за первый в сезоне трофей чемпионы страны обыграли обладателя Кубка "Кировск-СДЮШОР" со счетом 6:2.