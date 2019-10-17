"Динамо-Минск" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут матч домашней серии чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо". Встреча пройдет на "Минск-Арене" и начнется в 19:00 по белорусскому времени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трех последних матчах выездной серии "зубры" проиграли рижскому "Динамо", финскому "Йокериту" и подольскому "Витязю". В рейтинге Западной конференции минский клуб опустился на одну позицию и сейчас занимает девятое место. На счету "Динамо" 15 очков после 17 встреч. У нижегородского "Торпедо" в активе 21 балл по итогам 19 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 31 балл в 18 матчах. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 26 пунктов в 16 играх.

После противостояния с нижегородским "Торпедо" минчане 22 октября сыграют против казахского "Барыса". Поединок пройдет на "Минск-Арене" и начнется в 19.00.-0-