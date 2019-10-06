ХК "Динамо-Минск" уступил казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче КХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проиграли в третьем матче домашней серии чемпионата КХЛ казанскому "Ак Барсу". Поединок состоялся в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамовцы" начали матч в агрессивной манере, создавая опасные моменты для вратаря противников. Гостям также удалось заставить поволноваться "зубров", тем не менее первая двадцатиминутка закончилась без заброшенных шайб. На 22-й мин. противостояния с центра площадки ворота минчан взял форвард "Ак Барса" Данис Зарипов - 0:1. Его поддержал партнер по команде нападающий Эмиль Галимов (2:0).

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Форвард "Динамо" Франсис Паре успешно провел атаку, забросив шайбу в ворота соперников - 1:2. В третьем периоде нападающие "Ак Барса" Артем Галимов и Станислав Галиев увеличили преимущество - 4:1. Незадолго до финальной сирены "зубры" попытались отыграться: ворота гостей взял нападающий "динамовцев" Теему Пулккинен. Противостояние закончилось проигрышем хозяев ледовой площадки - 2:4.

Ранее в двух домашних поединках на "Минск-Арене" против "Сочи" и челябинского "Трактора" хоккеисты минского "Динамо" одержали победы. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского "Торпедо", череповецкой "Северстали" и нижнекамского "Нефтехимика".

Следующий матч минчане проведут в гостях у рижского "Динамо" 9 октября.-0-