Хоккеем в Беларуси занимаются 6,5 тыс. ребят

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число занимающихся хоккеем ребят в минувшем сезоне достигло 6,5 тыс. Системную подготовку ведут как государственные спортивные школы, так и заведения частной формы собственности, рассказали сегодня журналистам на отчетной конференции ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Основной резерв готовится в минских школах "Юность" и "Динамо", но начинают проявлять себя и воспитанники школ из других регионов.

Выпускники белорусских ДЮСШ выступают не только за команды чемпионата страны, но и в составах минского "Динамо" и других клубов КХЛ. Впервые в истории развития белорусского хоккея в топовых юниорских лигах Северной Америки были задействованы 16 игроков из Беларуси. Кроме того, буквально на днях восемь белорусов, включая голкипера, были выбраны на драфте клубами основных юниорских лиг Канады. Таким образом, был повторен национальный рекорд.-0-