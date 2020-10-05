Хоккеисты "Ак Барса" выиграли у "Салавата Юлаева" в матче чемпионата КХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи между командами из столиц Татарстана и Башкортостана всегда проходят в остром соперничестве. Нынешнее "зеленое дерби" (как еще называют встречи между двумя дружинами болельщики) исключением не стало. Даже несмотря на то, что по разным причинам в составах дружин отсутствовал ряд ключевых игроков.

В первом периоде казанцы отлично работали без шайбы, прессингуя соперников. Да и в атаке они были куда более нацелены на ворота, чем соперники. Так что, шайба Стефана Да Косты на пятой минуте стартовой двадцатиминутки не стала неожиданностью. После этого взятия ворот уфимцы активизировались, стали более остро играть в атаке. Во втором периоде это принесло свои плоды. Алексей Пустозеров на 23-й минуте матча сравнял счет.

В третьем периоде казанцы долгое время имели преимущество, но шайба упорно не шла в ворота гостей. Невезение для них завершилось после меткого броска Джастина Азеведо. Затем Артем Галимов упрочил преимущество "Ак Барса".

Уфимцы провели ударную концовку, сняли с игры вратаря. Но в итоге это привело ко второму в матче голу Стефана Да Косты, установившего окончательный счет в матче.

В остальных поединках игрового дня "Нефтехимик" не смог дома обыграть магнитогорский "Металлург" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1), а "Сочи" обыграл рижское "Динамо" - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).-0-