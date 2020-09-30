30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Автомобилиста" одержали победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе "Салавата" белорусские защитники Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец выступая в одной паре провели на льду около 20-ти минут игрового времени каждый, но результативными баллами не отметились. Также не смог отличиться и игрок "Автомобилиста" с белорусским паспортом Джефф Платт, выходивший на лед в четвертом звене.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек, Алексей Макеев и Анатолий Голышев. У проигравших гол на счету Родиона Амирова.

В еще одном матче игрового дня питерский СКА одолел "Сибирь" – 6:4 (0:2, 4:1, 2:1). Команда из города на берегах Невы победила благодаря шайбам Андрея Кузьменко, Владимира Ткачева, Ярослава Дыбленко, Арсения Бринкмана, Антона Белова и Миро Аалтонена. У "снеговиков" забрасывали Виктор Комаров, Дмитрий Саюстов, Илья Пастухов и Никита Шашков.

Стоит отметить, что обязанности главного тренера армейцев на сей раз исполнял Лев Бердичевский. Известный в прошлом игрок заменил на тренерском мостике вице-президента СКА Романа Ротенберга. Он руководил командой вместо заболевшего главного тренера питерцев Валерия Брагина, но в итоге почувствовал недомогание и отправился на обследование. -0