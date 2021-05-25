Хоккеисты Дании обыграли британцев в матче группового раунда ЧМ по хоккею в Латвии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Дании обыграли британцев в матче первого раунда ЧМ по хоккею в Латвии. Игра команд группы А завершилась в овертайме со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на проигрыш, британцы в очередной раз показали бойцовский характер, дав бой скандинавской дружине. Именно они первыми открыли счет после гола Бена О'Коннора на 3-й минуте матча. Датчане, поняв, что легкой победы не ожидается, смогли перехватить инициативу, и благодаря точным броскам Юлиана Якобсена и Никласа Йенсена вышли вперед.

Во втором периоде команды не смогли огорчить друг друга, хотя и очень старались. Но оборона как британской так и датской дружины действовала практически безошибочно. Не допускали серьезных оплошностей и вратари.

Незадолго до конца встречи, когда казалось, что датчанам удастся "засушить" игру, Майк Хэммонд точным броском вернул интригу. До финальной сирены счет оставался неизменным, а в дополнительное время скандинавская дружина собралась и смогла добыть столь важную викторию благодаря шайбе в исполнении Маркуса Лауридсена.

В группе В поединок между сборными США и Казахстана проходил по гораздо более предсказуемому сценарию и завершился победой представителей "звездно-полосатой" дружины - 3:0 (1:0, 1:0,1:0). Голы на свой счет записали Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри, забросившие по шайбе в каждом из периодов.

Сегодня в вечерней части соревновательной программы пройдут поединки Швейцария - Швеция и Финляндия - Норвегия.

Сборная Беларуси свой очередной матч на чемпионате мира по хоккею в Латвии сыграет в среду, 26 мая. Начало встречи 20.15 по белорусскому времени.-0-